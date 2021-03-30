Вирусолог прокомментировал ситуацию с пандемией в России

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Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.
Вирусолог прокомментировал ситуацию с пандемией в России
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

«Нет ни каких-то сезонных изменений, ни какой-то массовой миграции или приезда иностранцев, идёт вакцинация», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, ситуация с количеством случаев заболевания COVID-19 относительно ровная по всей стране.

На данный момент Колбасов не видит ничего, что могло бы кардинально повлиять на ситуацию в ближайшее время.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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