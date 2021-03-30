Вирусолог прокомментировал ситуацию с пандемией в России
- © Александр Авилов
- АГН «Москва»
«Нет ни каких-то сезонных изменений, ни какой-то массовой миграции или приезда иностранцев, идёт вакцинация», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, ситуация с количеством случаев заболевания COVID-19 относительно ровная по всей стране.
На данный момент Колбасов не видит ничего, что могло бы кардинально повлиять на ситуацию в ближайшее время.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.