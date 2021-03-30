В Томской области рассказали о ситуации с коронавирусом

Короткая ссылка
В Томской области за сутки выявлено 28 случаев заболевания COVID-19.
В Томской области рассказали о ситуации с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии заболели 31 356 человек. Выздоровели 30 270, в том числе 38 — за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Тверской области за сутки коронавирус был обнаружен у 98 человек, передаёт tverigrad.ru. Выздоровели 109 жителей.

С начала пандемии в регионе заболели 37 296 жителей, 35 235 из них выздоровели.

Обязательный масочный режим действует в области с 12 октября. С 21 декабря введены дополнительные ограничения, касающиеся пожилых жителей.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить