В Томской области рассказали о ситуации с коронавирусом

В Томской области за сутки выявлено 28 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии заболели 31 356 человек. Выздоровели 30 270, в том числе 38 — за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Тверской области за сутки коронавирус был обнаружен у 98 человек, передаёт tverigrad.ru. Выздоровели 109 жителей.

С начала пандемии в регионе заболели 37 296 жителей, 35 235 из них выздоровели.

Обязательный масочный режим действует в области с 12 октября. С 21 декабря введены дополнительные ограничения, касающиеся пожилых жителей.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.