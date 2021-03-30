Офтальмолог рассказала о первых симптомах глаукомы
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«Чаще всего глаукома встречается после 40 лет. Диагноз выставляется на основании нескольких признаков. Первый — это повышенное внутриглазное давление», — заявила она в беседе с радио Sputnik.
По её словам, вторым признаком является нарушение полей зрения, когда они постепенно сужаются, а третьим — изменение со стороны диска зрительного нерва.
«Ещё один симптом, который появляется у пациента с глаукомой, — это нарушение сумеречного зрения, то есть человек начинает хуже видеть во время рассвета и заката», — отметила Швайликова.
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