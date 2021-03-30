Офтальмолог рассказала о первых симптомах глаукомы

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Офтальмолог Инна Швайликова рассказала о первых симптомах глаукомы.
Офтальмолог рассказала о первых симптомах глаукомы
  • Pixabay

«Чаще всего глаукома встречается после 40 лет. Диагноз выставляется на основании нескольких признаков. Первый — это повышенное внутриглазное давление», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, вторым признаком является нарушение полей зрения, когда они постепенно сужаются, а третьим — изменение со стороны диска зрительного нерва.

«Ещё один симптом, который появляется у пациента с глаукомой, — это нарушение сумеречного зрения, то есть человек начинает хуже видеть во время рассвета и заката», — отметила Швайликова.

Ранее врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская в беседе с Nation News оценила возможные последствия сотрясения мозга.

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