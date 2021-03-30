В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу правительства города.
После выздоровления выписаны 35 пациентов.
Всего в городе заболели 13 184 человека, выздоровели — 12 192.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки провели 12 351 тест на COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
За 29 марта в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступил 21 891 вызов.
Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.