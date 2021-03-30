В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Севастополе зарегистрировано 46 случаев заболевания коронавирусом за сутки.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу правительства города.

После выздоровления выписаны 35 пациентов.

Всего в городе заболели 13 184 человека, выздоровели — 12 192.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки провели 12 351 тест на COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

За 29 марта в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступил 21 891 вызов.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.