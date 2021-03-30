В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом

За сутки в Удмуртии выявили 78 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в республике зарегистрировали 30 672 заболевших, выздоровели 27 218 человек, в том числе 78 — за последние сутки.

Прививку сделали 43 353 жителя. Второй компонент вакцины получили 31 523 человека.

Также стало известно, что в Ставропольском крае за время пандемии провели 1,51 млн исследований на COVID-19, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

«Чтобы защититься от вируса, лучше всего пройти вакцинацию, которая становится всё более доступной», — отметил глава региона.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.