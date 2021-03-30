Бастрыкин взял на контроль дело о взрыве газа в доме в Зеленодольске

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о взрыве бытового газа в жилом девятиэтажном доме в городе Зеленодольске в Татарстане, в результате которого два человека погибли и семеро пострадали.
Бастрыкин взял на контроль дело о взрыве газа в доме в Зеленодольске
  • РИА Новости

«Председатель Следственного комитета поручил руководству территориального следственного управления доложить о проведённых следственных действиях по уголовному делу о взрыве газа, произошедшем в городе Зеленодольске Республики Татарстан», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Поздно вечером 29 марта в Зеленодольске Республики Татарстан в жилом девятиэтажном доме произошёл взрыв бытового газа, в результате которого обрушились семь квартир. Два человека погибли, ещё семеро пострадали.

По факту ЧП возбуждено три уголовных дела — о причинении смерти по неосторожности, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также о халатности.

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