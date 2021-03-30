СК возбудил два новых дела по факту ЧП в Зеленодольске

Следователи возбудили два новых уголовных дела в связи с обрушением нескольких квартир в результате хлопка газа в городе Зеленодольске. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Республике Татарстан.

Отмечается, что следователи продолжают расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

«Кроме того, возбуждено ещё два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 118 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — заявили в СК, уточнив, что уголовные дела соединены в одно производство.

По предварительным данным следствия, в день происшествия хозяина квартиры, где произошёл хлопок газа, доставили в психоневрологический диспансер «с жалобами на то, что тот злоупотребляет алкоголем, ведёт себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру». При этом сотрудники диспансера отказали в его госпитализации.

Следователи назначили ряд экспертиз, допрашиваются потерпевшие и свидетели.

Ранее число жертв обрушения квартир в доме в Зеленодольске возросло до двух.