После взрыва газа в жилом доме в Татарстане возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в результате взрыва газа в жилом доме в городе Зеленодольске в Татарстане.

РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится приводит ТАСС сообщение следственного управления СК России по республике. По данным СК, утечка газа рассматривается как основная версия случившегося взрыва. Ранее сообщалось об одном погибшем при взрыве газа в городе Зелендольске. Трое были госпитализированы. Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Татарстан Андрей Родыгин сообщил RT, что в результате ЧП обрушились семь квартир.