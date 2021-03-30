После взрыва газа в жилом доме в Татарстане возбуждено уголовное дело
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится приводит ТАСС сообщение следственного управления СК России по республике.
По данным СК, утечка газа рассматривается как основная версия случившегося взрыва.
Ранее сообщалось об одном погибшем при взрыве газа в городе Зелендольске. Трое были госпитализированы.
Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Татарстан Андрей Родыгин сообщил RT, что в результате ЧП обрушились семь квартир.