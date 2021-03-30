В МЧС сообщили об обрушении семи квартир в Татарстане

Семь квартир обрушились в результате, предположительно, хлопка газовоздушной смеси в многоэтажном доме в городе Зеленодольске в Татарстане. Об этом RT сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Татарстан Андрей Родыгин.

«В 22:44 мск 29 марта поступило сообщение о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по улице Ленина в городе Зеленодольске. Открытого горения не последовало», — сказал он.

По его словам, проводится эвакуация, из-под завалов спасена женщина. Она передана в медицинское учреждение.

По уточнённой информации, всего в доме 50 квартир.

«Произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной квартиры на восьмом этаже. В 23:27 обнаружен погибший мужчина», — рассказали в МЧС.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлекается 59 человек и 20 единиц техники, от МЧС России — 33 человека и 10 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Татарстане произошёл взрыв газа в многоэтажном доме