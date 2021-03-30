Трое пострадавших после ЧП в Зеленодольске госпитализированы
- РИА Новости
«Трое пострадавших госпитализированы. Мужчина и женщина в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Одна женщина в тяжелом состоянии, находится в реанимации», — приводит РИА Новости слова представителя Минздрава Татарстана.
Ранее сообщалось об одном погибшем при взрыве газа в городе Зелендольске в Республике Татарстан.
Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Татарстан Андрей Родыгин сообщил RT, что в результате, предположительно, хлопка газовоздушной смеси в многоэтажном доме в городе Зеленодольске обрушились семь квартир.