Трое пострадавших после ЧП в Зеленодольске госпитализированы

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Трое пострадавших после обрушения дома в Зеленодольске госпитализированы, одна из них находится в тяжелом состоянии.
Трое пострадавших после ЧП в Зеленодольске госпитализированы
  • РИА Новости

«Трое пострадавших госпитализированы. Мужчина и женщина в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Одна женщина в тяжелом состоянии, находится в реанимации», — приводит РИА Новости слова представителя Минздрава Татарстана.

Ранее сообщалось об одном погибшем при взрыве газа в городе Зелендольске в Республике Татарстан.

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Татарстан Андрей Родыгин сообщил RT, что в результате, предположительно, хлопка газовоздушной смеси в многоэтажном доме в городе Зеленодольске обрушились семь квартир.

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