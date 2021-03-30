Ликвидация последствий обрушения продолжается в Зеленодольске

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Работы по ликвидации последствий обрушения нескольких квартир жилого дома продолжаются в Зеленодольске в Республике Татарстан.
Ликвидация последствий обрушения продолжается в Зеленодольске
  • © ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«В доме людей нет. Газоснабжение и электроснабжение от дома отключено», — приводит РИА Новости сообщение спасателей.

Взрыв газа в многоквартирном доме в городе Зеленодольске в Татарстане произошёл в понедельник вечером. Обрушились семь квартир на двух этажах, несущие конструкции дома, по предварительным данным, не повреждены. Один человек погиб, семеро пострадали. Оставшиеся жильцы были эвакуированы.

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера был введён в Зеленодольске.

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