Режим ЧС введен в Зеленодольске

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Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Зеленодольске после взрыва газа и обрушения нескольких квартир в жилом доме.
Режим ЧС введен в Зеленодольске
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«Вводим режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в районе, городе. Нарушено жизнеобеспечение населения, поэтому принимаем такое решение», — приводит РИА Новости слова начальника главного управления МЧС России по Татарстану Рафиса Хабибуллина.

Он уточнил, что данный режим вводится с сегодняшнего дня до завершения работ по восстановлению пострадавшего дома.

Взрыв газа в многоквартирном доме в городе Зеленодольске в Татарстане произошёл в понедельник вечером. Обрушились семь квартир на двух этажах, несущие конструкции дома, по предварительным данным, не повреждены. Один человек погиб, семеро пострадали.

Была проведена эвакуация и временное расселение жильцов.

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