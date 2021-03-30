В Зеленодольске временно разместят жителей после ЧП в доме

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В Зеленодольске жители дома, где произошел взрыв, будут временно размещены в одном из домов культуры или санаториев.
В Зеленодольске временно разместят жителей после ЧП в доме
  • globallookpress.com

«В настоящий момент решается, куда отправить эвакуированных жителей. Большинство отправились по родственникам, осталось 15-20 человек, их разместят в ДК или в санатории, в каком-то из объектов», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы главы Зеленодольского муниципального района Михаила Афанасьева.

В понедельник произошел взрыв газа в многоквартирном доме в городе Зеленодольске в Татарстане. Обрушились семь квартир на двух этажах, несущие конструкции дома, по предварительным данным, не повреждены. Эвакуированы 94 человека.

Погиб один человек, семеро пострадали.

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