В Зеленодольске временно разместят жителей после ЧП в доме
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«В настоящий момент решается, куда отправить эвакуированных жителей. Большинство отправились по родственникам, осталось 15-20 человек, их разместят в ДК или в санатории, в каком-то из объектов», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы главы Зеленодольского муниципального района Михаила Афанасьева.
В понедельник произошел взрыв газа в многоквартирном доме в городе Зеленодольске в Татарстане. Обрушились семь квартир на двух этажах, несущие конструкции дома, по предварительным данным, не повреждены. Эвакуированы 94 человека.
Погиб один человек, семеро пострадали.