В Госдуме оценили идею премировать правоохранителей за работу во время пандемии

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с RT оценил идею члена Общественной палаты Султана Хамзаева премировать сотрудников правоохранительных органов, занимавшихся обеспечением санитарной безопасности во время пандемии.

«Я думаю, что в данной идее есть определённое здравое зерно», — считает депутат.

При этом, по его мнению, стоит рассмотреть этот вопрос более узко.

«Выделить отдельных сотрудников, кто отличился в это непростое время, для поощрений… Здесь же не только органы внутренних дел участвовали, но и сотрудники Роспотребнадзора, и другие органы региональной власти. Поэтому я бы данный вопрос делегировал бы для решения соответствующим должностным лицам, которые в состоянии оценить и принять решение о поощрении тех, кто этого заслуживает», — заключил Нилов.

Ранее Султан Хамзаев предложил премировать сотрудников правоохранительных органов, занимавшихся обеспечением санитарной безопасности во время пандемии.

Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.