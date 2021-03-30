В Госдуме оценили идею премировать правоохранителей за работу во время пандемии
- АГН «Москва»
«Я думаю, что в данной идее есть определённое здравое зерно», — считает депутат.
При этом, по его мнению, стоит рассмотреть этот вопрос более узко.
«Выделить отдельных сотрудников, кто отличился в это непростое время, для поощрений… Здесь же не только органы внутренних дел участвовали, но и сотрудники Роспотребнадзора, и другие органы региональной власти. Поэтому я бы данный вопрос делегировал бы для решения соответствующим должностным лицам, которые в состоянии оценить и принять решение о поощрении тех, кто этого заслуживает», — заключил Нилов.
Ранее Султан Хамзаев предложил премировать сотрудников правоохранительных органов, занимавшихся обеспечением санитарной безопасности во время пандемии.
Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.