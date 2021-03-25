Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, пройден самый сложный период.
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
  • РИА Новости

Об этом Мишустин заявил в своём приветствии участникам расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора.

«Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Нам удалось избежать взрывного роста числа больных. Снизить нагрузку на медицинские организации», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в России «прошли самый сложный период, не останавливая полностью экономику и социальную жизнь».

Мишустин добавил, что окончательно распространение коронавируса прекратится после выработки у населения коллективного иммунитета.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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