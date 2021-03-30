Правоохранителей предложили премировать за обеспечение санитарной безопасности во время пандемии

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил премировать сотрудников правоохранительных органов, занимавшихся обеспечением санитарной безопасности во время пандемии. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

В своём обращении общественный деятель отметил, что на протяжении последнего года в связи с пандемией COVID-19 в российских регионах применяются особые требования санитарной безопасности.

Большая нагрузка по соблюдению требований санитарной безопасности в общественных местах и на транспорте легла на сотрудников правоохранительных органов, которые наряду с врачами внесли значительный вклад в борьбу с распространением COVID-19.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности единовременного премирования сотрудников правоохранительных органов, которые были заняты обеспечением соблюдения требований санитарной безопасности в общественных местах, в размере двух должностных окладов», — говорится в тексте обращения.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, пройден самый сложный период.