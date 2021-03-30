Правоохранителей предложили премировать за обеспечение санитарной безопасности во время пандемии

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Дмитрий Рункевич
Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил премировать сотрудников правоохранительных органов, занимавшихся обеспечением санитарной безопасности во время пандемии. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
Правоохранителей предложили премировать за обеспечение санитарной безопасности во время пандемии
  • РИА Новости

В своём обращении общественный деятель отметил, что на протяжении последнего года в связи с пандемией COVID-19 в российских регионах применяются особые требования санитарной безопасности.

Большая нагрузка по соблюдению требований санитарной безопасности в общественных местах и на транспорте легла на сотрудников правоохранительных органов, которые наряду с врачами внесли значительный вклад в борьбу с распространением COVID-19.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности единовременного премирования сотрудников правоохранительных органов, которые были заняты обеспечением соблюдения требований санитарной безопасности в общественных местах, в размере двух должностных окладов», — говорится в тексте обращения.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, пройден самый сложный период.

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