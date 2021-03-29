Диетолог рассказала о правильном питании для здоровой кожи

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Диетолог Маргарита Королёва рассказала о правильном питании для здоровой кожи.
Диетолог рассказала о правильном питании для здоровой кожи
  • Pixabay

«Если появились какие-то проблемы с кожей, идите смело к профессионалам, которые занимаются вопросами питания. Ищите в списке часто употребляемых продуктов те, которые привели к этим патологическим изменениям», — заявила она в беседе с ФАН.

По словам диетолога, нередко это могут быть молочные и кисломолочные продукты.

Королёва также советует проверить, нет ли в рационе избытка сахаров или легкоусвояемых углеводов, так как именно они повышают уровень инсулина и заставляют вырабатывать его в большом количестве.

«Инсулин тормозит выработку эстрогена, а тестостерон оказывается на высоком уровне, что приводит к дисфункции гормональной сферы, и именно это может проявляться на лице как акне», — добавила эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Златинская в беседе с Nation News рассказала, как питаться весной.

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