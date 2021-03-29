В Москве для онкоцентров приобрели более 400 единиц современной медтехники

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В Москве для онкоцентров приобрели 415 единиц современной медтехники.
В Москве для онкоцентров приобрели более 400 единиц современной медтехники
  • © М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В центры амбулаторной онкологической помощи и многопрофильные онкологические центры с 2021 по 2023 год поступят аппараты КТ, МРТ, УЗИ, маммографы, рентгенодиагностические аппараты и эндоскопическое оборудование.

«Установка самого современного оборудования позволит повысить качество диагностики и лечения онкозаболеваний, а уникальная технология закупок гарантирует бесперебойную работу диагностических аппаратов, потому что производитель обеспечивает сервис на весь срок эксплуатации», — сказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о планах по строительству и ремонту объектов здравоохранения первичного звена в 2021 году.

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