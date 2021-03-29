В Москве для онкоцентров приобрели более 400 единиц современной медтехники
- © М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
В центры амбулаторной онкологической помощи и многопрофильные онкологические центры с 2021 по 2023 год поступят аппараты КТ, МРТ, УЗИ, маммографы, рентгенодиагностические аппараты и эндоскопическое оборудование.
«Установка самого современного оборудования позволит повысить качество диагностики и лечения онкозаболеваний, а уникальная технология закупок гарантирует бесперебойную работу диагностических аппаратов, потому что производитель обеспечивает сервис на весь срок эксплуатации», — сказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о планах по строительству и ремонту объектов здравоохранения первичного звена в 2021 году.