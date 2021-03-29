Онищенко прокомментировал ситуацию с выпускными

Короткая ссылка
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с выпускными в 2021 году.
Онищенко прокомментировал ситуацию с выпускными
  • © РИА Новости

«Мы сегодня, в отличие от прошлого года, уже уверенно говорим о том, что имеем специфические средства профилактики коронавируса, следовательно, можем претендовать на регулирование эпидемического процесса», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, ближе к назначенному дню всё станет ясно, тем более что обещают жаркое и солнечное лето.

«Поэтому сейчас я не вижу никаких препятствий для проведения выпускных школьных балов», — отметил Онищенко.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить