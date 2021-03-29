Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с выпускными в 2021 году.

«Мы сегодня, в отличие от прошлого года, уже уверенно говорим о том, что имеем специфические средства профилактики коронавируса, следовательно, можем претендовать на регулирование эпидемического процесса», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, ближе к назначенному дню всё станет ясно, тем более что обещают жаркое и солнечное лето.

«Поэтому сейчас я не вижу никаких препятствий для проведения выпускных школьных балов», — отметил Онищенко.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19.