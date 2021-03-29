В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Ростовской области выявили 242 случая COVID-19.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство региона.

Всего с начала пандемии зарегистрированы 80 357 заболевших. Выздоровели 72 127 человек, в том числе 260 за последние 24 часа.

В стационарах проходят лечение 1916 пациентов.

Также стало известно, что в Ульяновской области за последние 24 часа выявили 102 случая коронавируса.

Выписаны 98 пациентов, передаёт mosaica.ru со ссылкой на оперштаб.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил ситуацию с пандемией в России.