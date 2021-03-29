В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом

Короткая ссылка
В Кировской области зарегистрирован 91 случай COVID-19 за сутки. Выздоровели 16 человек.
В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в больницах проходят лечение 1733 пациента, амбулаторно — ещё 2665.

Также стало известно, что в Мурманской области за минувшие сутки выявили 74 случая коронавируса, передаёт Nord-News со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Всего заболевших с начала пандемии — 48 923.

Общее количество выздоровевших достигло 46 917.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил ситуацию с пандемией в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить