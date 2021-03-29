В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
Всего в больницах проходят лечение 1733 пациента, амбулаторно — ещё 2665.
Также стало известно, что в Мурманской области за минувшие сутки выявили 74 случая коронавируса, передаёт Nord-News со ссылкой на данные регионального оперштаба.
Всего заболевших с начала пандемии — 48 923.
Общее количество выздоровевших достигло 46 917.
Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил ситуацию с пандемией в России.