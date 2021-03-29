В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом

В Кировской области зарегистрирован 91 случай COVID-19 за сутки. Выздоровели 16 человек.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в больницах проходят лечение 1733 пациента, амбулаторно — ещё 2665.

Также стало известно, что в Мурманской области за минувшие сутки выявили 74 случая коронавируса, передаёт Nord-News со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Всего заболевших с начала пандемии — 48 923.

Общее количество выздоровевших достигло 46 917.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил ситуацию с пандемией в России.