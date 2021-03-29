В Краснодарском крае оценили ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.
Больше всего заболевших в Краснодаре (33).
Всего с начала пандемии в регионе заболели 42 153 жителя. Выписаны 37 006.
Также стало известно, что в Татарстане за минувшие 24 часа зафиксировали 38 случаев коронавирусной инфекции, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.
Общее число подтверждённых случаев COVID-19 достигло 19 348. Выздоровели 16 120 человек, в том числе девять — за минувшие сутки.
Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил ситуацию с пандемией в России.