В Краснодарском крае оценили ситуацию с COVID-19

В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 111 случаев COVID-19.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших в Краснодаре (33).

Всего с начала пандемии в регионе заболели 42 153 жителя. Выписаны 37 006.

Также стало известно, что в Татарстане за минувшие 24 часа зафиксировали 38 случаев коронавирусной инфекции, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число подтверждённых случаев COVID-19 достигло 19 348. Выздоровели 16 120 человек, в том числе девять — за минувшие сутки.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил ситуацию с пандемией в России.