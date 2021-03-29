В Кирове уничтожили партию контрафактных яблок

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В Кирове была обнаружена партия яблок весом более 1 тыс. т, незаконно ввезённая на территорию России.
В Кирове уничтожили партию контрафактных яблок
  • Pixabay

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт Управления Россельхознадзора.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике совместно с представителями транспортной прокуратуры и Нижегородской таможни провели рейд по выявлению санкционной продукции на плодоовощной базе города Кирова.

Была обнаружена партия свежих яблок весом 1,28 т, на которых отсутствовала маркировка и были следы срыва этикеток. Также отсутствовали фитосанитарные документы и документы о происхождении и качестве груза.

Вся запрещённая продукция изъята и уничтожена.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области уничтожили более 19 т заражённых томатов из Армении.

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