В Кирове уничтожили партию контрафактных яблок
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт Управления Россельхознадзора.
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике совместно с представителями транспортной прокуратуры и Нижегородской таможни провели рейд по выявлению санкционной продукции на плодоовощной базе города Кирова.
Была обнаружена партия свежих яблок весом 1,28 т, на которых отсутствовала маркировка и были следы срыва этикеток. Также отсутствовали фитосанитарные документы и документы о происхождении и качестве груза.
Вся запрещённая продукция изъята и уничтожена.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области уничтожили более 19 т заражённых томатов из Армении.