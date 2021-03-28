В Якутске рассказали о ходе обработки голосов по итогам выборов мэра

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В Якутске после обработки 88,52% протоколов на досрочных выборах мэра лидирует исполняющий обязанности главы города Евгений Григорьев, сообщили в территориальной избирательной комиссии.
В Якутске рассказали о ходе обработки голосов по итогам выборов мэра
  • © РИА Новости / Болот Бочкарев

«Обработано протоколов: 88,52%. В целом по городу Якутску: Евгений Григорьев («Единая Россия») — 43,73%», — приводит сообщение Интерфакс.

На втором месте с 40,16% — кандидат от «Справедливой России» Виталий Обедин, третье место занимает Савва Михайлов из КПРФ с 11,39% голосов.

В выборах мэра, которые прошли в Якутске с 26 по 28 марта, приняли участие 41,04% избирателей.

11 января мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья, 14 января Якутская городская дума приняла её отставку.

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