Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой

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Якутская городская дума приняла отставку мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, объявившей о досрочном сложении полномочий.
Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой
  • © instagram.com/sardanaavksentieva

Председатель Якутской городской думы Альберт Семёнов сообщил, что «решение принято».

«Разрешите мне от всего сердца поблагодарить Сардану Владимировну за совместную работу. Вместе мы плодотворно и конструктивно проработали 2,5 года», — цитирует ТАСС Семёнова.

Отмечается, что за проект решения проголосовали 17 депутатов, против 6, воздержался один.

Также сообщается, что исполняющим обязанности мэра Якутска назначен Евгений Григорьев.

Ранее Авксентьева сообщила, что планирует досрочно сложить полномочия.

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