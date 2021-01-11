Мэр Якутска сообщила о намерении сложить полномочия

Мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила на своей странице в Instagram, что планирует досрочно сложить полномочия.

Она рассказала, что «состоялись непростые разговоры с семьей и с командой».

Авксентьева сообщила, что её семья «серьёзно обеспокоена» её здоровьем.

Она заявила, что «причина — стрессы и постоянная тревога за город».

«Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции», — рассказала Авксентьева.

Мэр добавила, что 11 января внесёт в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий.

В декабре 2020 года сообщалось, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление об отставке по собственному желанию.