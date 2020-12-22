Мэр Екатеринбурга написал заявление об отставке по собственному желанию

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление об отставке по собственному желанию.

«Прошу досрочно прекратить полномочия главы Екатеринбурга в связи с отставкой по собственному желанию», — приводит URA.RU фрагмент заявления.

Высокинский уточнил, что переходит на работу в правительство Свердловской области.

Ранее в Департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что мэр Екатеринбурга займёт пост первого заместителя губернатора региона.