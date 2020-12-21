Мэр Екатеринбурга займёт пост замгубернатора Свердловской области
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«Евгений Куйвашев (губернатор Свердловской области. — RT) принял решение о назначении Александра Высокинского на пост первого заместителя... Александр Высокинский принял сделанное ему предложение. Он займёт новую должность после проведения всех необходимых процедур», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее бывший первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов был назначен первым заместителем главы Екатеринбурга.
URA.RU, ссылаясь на источник, также сообщало, что Высокинский покидает пост мэра Екатеринбурга.