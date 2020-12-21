Мэр Екатеринбурга займёт пост замгубернатора Свердловской области

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский займёт пост первого заместителя губернатора Свердловской области, сообщил Департамент информационной политики региона.
Мэр Екатеринбурга займёт пост замгубернатора Свердловской области
  • © Официальный портал Екатеринбурга

«Евгений Куйвашев (губернатор Свердловской области. — RT) принял решение о назначении Александра Высокинского на пост первого заместителя... Александр Высокинский принял сделанное ему предложение. Он займёт новую должность после проведения всех необходимых процедур», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее бывший первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов был назначен первым заместителем главы Екатеринбурга.

URA.RU, ссылаясь на источник, также сообщало, что Высокинский покидает пост мэра Екатеринбурга.

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