Новый замглавы Екатеринбурга рассказал о своих задачах

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Бывший первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, назначенный первым заместителем главы Екатеринбурга Александра Высокинского, рассказал о своих задачах.
Новый замглавы Екатеринбурга рассказал о своих задачах
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

В частности, он отметил важность решения как текущих вопросов городского хозяйства, так и глобальных, связанных с планами развития мегаполиса в целом.

«Перед нами стоит общая задача — подготовить Екатеринбург и к 300-летию, и к Всемирным летним студенческим играм», — цитирует мэрия города Орлова.

Он отметил, что все решения уже приняты.

«Будем работать, трудиться, развивать столицу Урала», — добавил Орлов.

Ранее мэрия Екатеринбурга отказалась прокомментировать сообщения о том, что Александр Высокинский покидает свой пост.

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