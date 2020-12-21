Новый замглавы Екатеринбурга рассказал о своих задачах
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В частности, он отметил важность решения как текущих вопросов городского хозяйства, так и глобальных, связанных с планами развития мегаполиса в целом.
«Перед нами стоит общая задача — подготовить Екатеринбург и к 300-летию, и к Всемирным летним студенческим играм», — цитирует мэрия города Орлова.
Он отметил, что все решения уже приняты.
«Будем работать, трудиться, развивать столицу Урала», — добавил Орлов.
Ранее мэрия Екатеринбурга отказалась прокомментировать сообщения о том, что Александр Высокинский покидает свой пост.