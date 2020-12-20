В мэрии отказались комментировать сообщения об отставке главы Екатеринбурга
Мэрия Екатеринбурга отказалась прокомментировать сообщения о том, что мэр города Александр Высокинский покидает свой пост.
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«Кадровые вопросы в сослагательном наклонении не комментируем», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы мэрии.
Ранее URA.RU, ссылаясь на источник, сообщало, что Высокинский покидает пост мэра Екатеринбурга.
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