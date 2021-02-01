Досрочные выборы мэра Якутска пройдут 28 марта
«Датой для проведения досрочных выборов главы городского округа «Город Якутск» предлагается 28 марта 2021 года», — приводит ТАСС слова председателя комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту Якутской гордумы Николая Васильева.
За проект решения выступили 18 депутатов, против — семь, воздержавшихся не было.
11 января мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья, 14 января Якутская городская дума приняла её отставку.