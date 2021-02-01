Досрочные выборы мэра Якутска пройдут 28 марта

Якутская городская дума приняла решение назначить досрочные выборы мэра на 28 марта 2021 года.

«Датой для проведения досрочных выборов главы городского округа «Город Якутск» предлагается 28 марта 2021 года», — приводит ТАСС слова председателя комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту Якутской гордумы Николая Васильева.

За проект решения выступили 18 депутатов, против — семь, воздержавшихся не было.

11 января мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья, 14 января Якутская городская дума приняла её отставку.