Досрочные выборы мэра Якутска пройдут 28 марта

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Якутская городская дума приняла решение назначить досрочные выборы мэра на 28 марта 2021 года.

«Датой для проведения досрочных выборов главы городского округа «Город Якутск» предлагается 28 марта 2021 года», — приводит ТАСС слова председателя комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту Якутской гордумы Николая Васильева.

За проект решения выступили 18 депутатов, против — семь, воздержавшихся не было.

11 января мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья, 14 января Якутская городская дума приняла её отставку. 

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