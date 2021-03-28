Иск по водной блокаде Крыма будет предъявлен трём гражданам Украины

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RT
Иск по водной блокаде Крыма будет предъявлен трём гражданам Украины. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Речь идёт о бывших депутатах Верховной рады Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, а также о действующем депутате Мустафе Джемилёве.
Иск по водной блокаде Крыма будет предъявлен трём гражданам Украины
  • РИА Новости

«На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трём гражданам Украины, неоднократно, в том числе в СМИ, заявлявшим о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей», — сказал он РИА Новости.

Константинов напомнил о причастности Чубарова и Джемилёва к запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»*.

Спикер парламента также возложил ответственность за водную блокаду полуострова как на предыдущее руководство Украины, которое семь лет назад санкционировало перекрытие Северо-Крымского канала, так и на нынешнее, которое продолжает политику по недопуску подачи воды в Крым.

Ранее Константинов заявил, что в Крыму готовят иск по водной блокаде, с которым планируется обратиться в суд, а затем и в международные организации.

В феврале в бундестаге прокомментировали проблему блокады. По словам депутата от партии АдГ Вальдемара Гердта, подобные методы, практикуемые Киевом, являются средневековой осадой.

Как отмечал глава Республики Крым Сергей Аксёнов, строительство опреснительной установки в Крыму с момента его начала в январе продлится 14—16 месяцев.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).

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