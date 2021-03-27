В Крыму намерены подать несколько исков к Украине из-за водной блокады

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Крым направит несколько исков к Украине из-за организации водной блокады полуострова, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Сначала мы подготовим иск и обратимся в суд, а затем и в международные инстанции с иском по водной блокаде, устроенной Украиной. При этом параллельно ведётся работа по оценке ущерба от энергетической и транспортной блокад. Итогом этой работы также станут подготовленные иски», — цитирует его РИА Новости.

Константинов также не исключил подачу ещё одного иска в связи с планомерным уничтожением инфраструктуры полуострова в период нахождения в составе Украины.

Ранее первый зампредседателя крымского парламента Ефим Фикс оценил предварительный ущерб от водной блокады Крыма в 1,47 трлн рублей.

В правительстве Крыма также заявили о планах подготовить официальное обращение в ООН из-за водной блокады со стороны Украины. 

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