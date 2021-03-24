В Крыму оценили сумму ущерба от водной блокады

Первый заместитель председателя крымского парламента Ефим Фикс заявил, что, предварительно, ущерб от водной блокады Крыма составил 1,47 трлн рублей.

«Предварительная сумма ущерба, который понесла экономика Крыма и России от перекрытия воды по Северо-Крымскому каналу, — 1 трлн 476 млрд рублей», — цитирует Интерфакс Ефима Фикса.

Он отметил, что это предварительная сумма ущерба, окончательные цифры будут подтверждены документально и озвучены в ходе дальнейшей работы комиссии.

Ранее сообщалось, что глава Госсовета Крыма Владимир Константинов поручил подсчитать ущерб, нанесённый полуострову и России перекрытием Украиной Северо-Крымского канала, чтобы в дальнейшем подать иск и предъявить претензии организаторам блокады.