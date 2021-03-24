В Крыму оценили сумму ущерба от водной блокады

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Первый заместитель председателя крымского парламента Ефим Фикс заявил, что, предварительно, ущерб от водной блокады Крыма составил 1,47 трлн рублей.
В Крыму оценили сумму ущерба от водной блокады
  • РИА Новости

«Предварительная сумма ущерба, который понесла экономика Крыма и России от перекрытия воды по Северо-Крымскому каналу, — 1 трлн 476 млрд рублей», — цитирует Интерфакс Ефима Фикса. 

Он отметил, что это предварительная сумма ущерба, окончательные цифры будут подтверждены документально и озвучены в ходе дальнейшей работы комиссии.

Ранее сообщалось, что глава Госсовета Крыма Владимир Константинов поручил подсчитать ущерб, нанесённый полуострову и России перекрытием Украиной Северо-Крымского канала, чтобы в дальнейшем подать иск и предъявить претензии организаторам блокады.

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