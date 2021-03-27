Путин поздравил евреев в России с праздником Песах

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Российский президент Владимир Путин поздравил евреев в России с праздником Песах, отметив роль еврейских организаций в поддержании религиозных, культурных и национальных ценностей предков, а также вклад в укрепление мира в обществе.

«Этот особо почитаемый последователями иудаизма праздник… обращает верующих к событиям глубокой древности — освобождению еврейского народа от рабства, к торжеству идеалов свободы, добра и справедливости», — приводит текст телеграммы пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что российские еврейские организации уделяют особое внимание вопросам укрепления института семьи и воспитания молодёжи, поддержанию согласия в обществе и развитию международных гуманитарных связей.

В январе Путин в поздравлении россиян по случаю Рождества отметил вклад Русской православной церкви (РПЦ) и других конфессий в укрепление семьи, воспитание поколений и поддержание межнационального диалога.

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