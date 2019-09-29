Путин поздравил российских евреев с Новым годом по иудейскому календарю
«Поздравляю вас с праздником Рош ха-Шана — наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю... Этот древний праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, побуждает их заботиться о чистоте своих помыслов и поступков», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Путин отметил, что еврейские организации России с глубоким уважением относятся «к бесценному духовному, историческому и культурному наследию предков».
В марте российский лидер поздравил иудеев с праздником Песах.