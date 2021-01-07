Путин отметил вклад РПЦ в укрепление межнационального диалога
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«Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения, искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога. Эта большая многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения», — говорится в послании главы государства на сайте Кремля.
Ранее Путин поздравил россиян с Рождеством во время визита в церковь в Новгородской области.
Мэр столицы Сергей Собянин также опубликовал поздравление по случаю Рождества.