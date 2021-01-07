Путин поздравил россиян с Рождеством

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Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством во время визита в церковь в Новгородской области.
Путин поздравил россиян с Рождеством
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

«Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее. Эта надежда, а порой ожидание чуда, и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает на самых сложных этапах. С праздником! С Рождеством!» — приводит РИА Новости слова Путина.

Ранее сообщалось, что Путин встречает Рождество в церкви Николы на Липне, которая находится в Новгородской области.

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