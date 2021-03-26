В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

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В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 25 апреля.
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

Как заявил губернатор Александр Моор, у властей нет оснований для снятия ограничительных мер.

«Важно закрепить достигнутую в регионе динамику снижения заболеваемости. Разумнее будет ещё немного потерпеть, чем снять ограничения раньше времени и получить всплеск заболеваемости», — сказал глава региона.

За время пандемии в области зафиксировано 33,3 тыс. случаев COVID-19.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летними отпусками в России на фоне пандемии.

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