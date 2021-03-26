Онищенко прокомментировал ситуацию с летними отпусками в России

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Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с летними отпусками в России.
Онищенко прокомментировал ситуацию с летними отпусками в России
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Какая бы ни была ситуация в период отпусков, после мая в любом случае я советую остаться дома и отдыхать в России», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в настоящее время есть возможность привиться от COVID-19.

«Это даст и каждому, и всем вместе возможность защитить себя и близких», — сказал Онищенко.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.

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