Инфекционист рекомендовал привиться любой из российских вакцин
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«С моей точки зрения, главное — привиться, а какой вакциной — это уже не имеет значения», — цитирует РИА Новости слова Чуланова в эфире «Вести FM».
Он отметил, что на данный момент вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разрешены для всех возрастов с 18 лет.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что случаи заболевания коронавирусом у прошедших вакцинацию одним компонентом препарата «Спутник V» редкие, а после введения второго — единичные.