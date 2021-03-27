Инфекционист рекомендовал привиться любой из российских вакцин

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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что главное — привиться от коронавируса, не важно, какой из российских вакцин.
Инфекционист рекомендовал привиться любой из российских вакцин
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«С моей точки зрения, главное — привиться, а какой вакциной — это уже не имеет значения», — цитирует РИА Новости слова Чуланова в эфире «Вести FM».

Он отметил, что на данный момент вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разрешены для всех возрастов с 18 лет.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что случаи заболевания коронавирусом у прошедших вакцинацию одним компонентом препарата «Спутник V» редкие, а после введения второго — единичные.

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