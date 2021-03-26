В Волгоградской области рассказали о работе госпиталей для пациентов с COVID-19

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В Волгоградской области рассказали о работе госпиталей для пациентов с коронавирусом.
В Волгоградской области рассказали о работе госпиталей для пациентов с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на облздрав.

Как заявил замглавы ведомства Николай Алимов, стационары, ранее перепрофилированные в госпитали, возвращаются к обычному режиму работы.

В частности, в штатное расписание вернулись детская областная клиническая больница в Волгограде, Палласовская ЦРБ, роддом Тракторозаводского района.

Свободный резерв коек сохраняется на случай ухудшения ситуации.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.

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