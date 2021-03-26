В Татарстане рассказали о ситуации с коронавирусом

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За сутки в Татарстане выявили 40 случаев COVID-19.
В Татарстане рассказали о ситуации с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в республике зарегистрированы 19 235 заболевших. Выздоровел 16 001 пациент, включая 44 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тверской области за сутки коронавирус был обнаружен у 105 человек, передаёт tverigrad.ru. Выздоровел 121 житель.

С начала пандемии в регионе заболели 36 892 жителя, 34 780 из них выздоровели.

Обязательный масочный режим действует в области с 12 октября. С 21 декабря введены дополнительные ограничения, касающиеся пожилых жителей.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил ситуацию с пандемией в России.

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