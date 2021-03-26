Врач рассказала о психосоматических причинах детских болезней
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В беседе с Nation News врач пояснила, что болезнь у ребёнка может стать способом борьбы со стрессом.
«Частые заболевания при этом являются для нас звоночком, что психологически ребёнок не справляется, его ресурсы уходят на преодоление стрессовых факторов, и адаптация является осложнённой», — подчеркнула Начкебия.
У маленьких детей сигналы психологического дискомфорта могут выражаться в плаче, нарушении сна, питания.
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