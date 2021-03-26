Врач рассказала о психосоматических причинах детских болезней

Клинический психолог, психотерапевт Марина Начкебия рассказала, что болезни у детей могут быть не только физического, но и психосоматического характера.

В беседе с Nation News врач пояснила, что болезнь у ребёнка может стать способом борьбы со стрессом.

«Частые заболевания при этом являются для нас звоночком, что психологически ребёнок не справляется, его ресурсы уходят на преодоление стрессовых факторов, и адаптация является осложнённой», — подчеркнула Начкебия.

У маленьких детей сигналы психологического дискомфорта могут выражаться в плаче, нарушении сна, питания.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.