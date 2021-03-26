В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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За сутки в Крыму зарегистрировали 60 случаев COVID-19.
В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Из общего количества заболевших 48 выявлены при обращении за медицинской помощью, десять — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.

По его словам, ещё два случая — завозные.

Всего с начала пандемии на полуострове заболели 37 283 человека, выздоровели 34 589, в том числе 62 — за прошедшие сутки.

Также стало известно, что в Удмуртии за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 82 человек, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в республике зарегистрировали 30 346 заболевших, выздоровели 26 915 человек, в том числе 75 — за последние сутки.

Прививку сделали 42 046 жителей. Второй компонент вакцины получил 29 221 человек.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил ситуацию с пандемией в России.

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