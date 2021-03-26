ФСБ задержала вандалов-экстремистов в Ростове-на-Дону
- РИА Новости
«ФСБ совместно с МВД России в городе Ростове-на-Дону пресечена деятельность экстремистской группы, организованной с целью совершения так называемых акций прямого действия», — приводит РИА Новости сообщение.
В частности, речь идёт о нанесении оскорбительных надписей, применении самодельных зажигательных устройств.
Отмечается, что задержаны три человека, планировавшие нападение на здание отдела ОВД, ещё трое доставлены для допросов в полицию.
По словам предполагаемого организатора, взгляды экстремистов сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ в Telegram, модераторы которого находятся в Польше.
Ранее в Геленджике завели уголовное дело на граждан, подозреваемых в незаконной организации экстремистского сообщества и участии в нём.