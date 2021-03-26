ФСБ задержала вандалов-экстремистов в Ростове-на-Дону

Силовики задержали в Ростове-на-Дону участников экстремистской группы, готовивших акции вандализма в отношении объектов органов госвласти. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ совместно с МВД России в городе Ростове-на-Дону пресечена деятельность экстремистской группы, организованной с целью совершения так называемых акций прямого действия», — приводит РИА Новости сообщение.

В частности, речь идёт о нанесении оскорбительных надписей, применении самодельных зажигательных устройств.

Отмечается, что задержаны три человека, планировавшие нападение на здание отдела ОВД, ещё трое доставлены для допросов в полицию.

По словам предполагаемого организатора, взгляды экстремистов сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ в Telegram, модераторы которого находятся в Польше.

Ранее в Геленджике завели уголовное дело на граждан, подозреваемых в незаконной организации экстремистского сообщества и участии в нём.