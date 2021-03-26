В Госдуме оценили идею запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировали в беседе с RT предложение запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми.

Николай Говорин назвал данную идею правильной, отметив, что в мерах по снижению уровня алкогольной угрозы главный акцент стоит делать на снижении спроса.

«И, естественно, этот интерес детей должен быть блокирован… Понятно, что дети впитывают поведенческий рисунок родителей, когда они покупают алкоголь, когда они распивают на глазах, это всё верно. Но законодательно, я думаю, это непросто будет оформить, а сама идея нуждается в обсуждении», — считает парламентарий.

В свою очередь, Светлана Бессараб отметила, что у родителей бывают совершенно разные ситуации. Обычно, по её мнению, ребёнок не обращает внимания, что родители кладут в корзину, если он занят чем-то интересным или выбирает собственные продукты.

«Если родителям нужно приобрести что-то из алкогольной или табачной продукции, но при этом с ребёнком заходить будет нельзя, как бы это не закончилось тем, что дети будут оставаться дома одни или возле супермаркета», — пояснила депутат.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми.

Подробнее — в материале RT.