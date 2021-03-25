В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Тверской области зарегистрировали 109 случаев COVID-19 за сутки. Выписаны 119 человек.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

С начала пандемии в регионе заболели 36 787 жителей, 34 659 из них выздоровели.

Обязательный масочный режим действует в области с 12 октября. С 21 декабря введены дополнительные ограничения, касающиеся пожилых жителей.

Также стало известно, что в Мурманской области за время пандемии проведено более 860 тыс. тестов на CОVID-19, передаёт Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.

Ранее сообщалось, что в Курганской области планируют закрыть 14 госпиталей для пациентов с COVID-19.