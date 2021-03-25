Собянин рассказал о ходе вакцинации в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.
Собянин рассказал о ходе вакцинации в Москве
  • Reuters

«Мы уже привили около миллиона человек. Мы видим, что это абсолютно безопасно и очень хорошая эффективность у вакцин, никаких проблем», — сказал Собянин .

Он также сообщил, что «около 40% из этого количества людей — это люди старшего поколения, у них тоже нет никаких проблем с точки зрения последствий вакцинации, нет каких-либо серьёзных осложнений».

Ранее Собянин оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.

Согласно данным на 25 марта, в России в течение суток зарегистрирован 9221 случай заболевания коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в России подтверждено 4 492 692 случая COVID-19.

URA.RU сообщало, что профессор Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.

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