Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.

«Сегодня ситуация действительно стабильная, доля заболеваний — мы видим, что больше стало среди пожилого населения. И по количеству госпитализаций мы видим, что это больше пожилых стало», — заявил Собянин.

Согласно данным на 25 марта, в России в течение суток зарегистрирован 9221 случай заболевания коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в России подтверждено 4 492 692 случая COVID-19.

URA.RU сообщало, что профессор Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.